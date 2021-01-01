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شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 13 كاملة

الأحد 25 أبريل 2021 01:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 13 كاملة



دمشق / سما

شاهد مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 13 الثالثة عشر كاملة مع نجوم الفن والدراما العربية السورية سلوم حداد وبسام كوسا وكاريس بشار نبثها لمتابعينا في كل مكان فور عرضها على القناة الناقلة.

الحلقة السابقة من مسلسل سوق الحرير كان عبد الله يسير على المخطط الذي أخبره عنه صديقه بالسجن الذي توفي، والذي سيساعده على الهروب من السجن، فهل فعلا سيتمكن عبد الله من السير في المخطط.

يسير عبد الله وفق المخطط للهرب من السجن، ولكن هل سينجح أم ان طريقه سيكون مسدود، وشحادة بدأ يبتز قمر ويهددها انه ان لم تقم بإعطائه النقود سيخبر عمران انها بالسابق أعطته النقود في السابق.

النقود أعطته إياها قمر ليخبرها عما يفعله زوجها، فهل سيطول هذا الامر وخاصة ان قمر ستخاف ان تخبر عمران بهذا الامر وسيبقى شحادة على حاله كالمنشار يأخذ منها المال كل فترة، هل سيكتشف عمران.

سوق الحرير الحلقة 13: اضغط هنا

كما أن خديجة باتت الان في دوامة لا تعرف كيفية الخروج منها، فلن تستطيع احتمال فكرة انه يمكنها الانجاب لكن زواجها من عمران سيكون هو العائق، ولن تفكر أيضا ان تتركه وتطلب الطلاق منه نهائيا.

كما شهد أحداث المسلسل السوري إعجاب كامل بعفيفة هل سيبقى يلاحقها كي تعجب هي به ايضا، وخاصة ان سيف بدأ الان يشعر بالغضب من تصرفاتها وتجاهلها له، فهل سيتمكن كامل من ايقاعها بحبه.

مسلسل سوق الحرير الحلقة 13 تشهد أحداث مشوقة متعددة مع النجوم المعروفين في الوسط الفني الدرامي العربي، نستعرض لكم احداثها ونبثها لكافة متابعينا في العالم العربي وبلاد الشام والخليج.

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