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الشعبية: منع إجراء الانتخابات في القدس يجب أن يواجه بانتفاضة شاملة

الأربعاء 21 أبريل 2021 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: منع إجراء الانتخابات في القدس يجب أن يواجه بانتفاضة شاملة



غزة / سما /

قال محمد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إن البديل الوطني لمواجهة تعنت ورفض الاحتلال إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، لا يكون عبر الاقتصار على تأجيلها، بل عبر إشعال انتفاضة شاملة في وجه الاحتلال وتحويل كافة الساحات إلى ساحة اشتباك ومواجهة.

وأضاف الغول في تصريح وزعته الجبهة، إن إجراء انتخابات دون القدس هو أمر غير مقبول وطنيًا، وأن حرمان أبناء شعبنا فيها من خوض غمار هذا الاستحقاق الوطني هو محاولة لفصل القدس عن باقي أجزاء الوطن، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل إجرائها هناك.

واعتبر أن خوض المعركة الانتخابية في الظروف الراهنة هو محطة من محطات إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي بمشاركة كافة مكوناته وألوانه السياسية.

وقال القيادي في الشعبية "إن الوحدة الوطنية المبنية على أساس الشراكة الكاملة هي المدخل الأسلم والأساسي في سبيل مواجهة كافة السياسات العنصرية والإحلالية التي يمارسها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا وثوابتنا الوطنية".

وشدد الغول على أن إجراء الانتخابات التشريعية كمرحلة أولى يجب أن يعقبها عقد انتخابات للمجلس الوطني البنية الأهم في النظام السياسي الفلسطيني على اعتباره المظلة التي تمثل الكل الوطني.

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