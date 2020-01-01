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شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8 الثامنة كاملة

الثلاثاء 20 أبريل 2021 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8 الثامنة كاملة



القاهرة / سما

نقدم لكم متابعينا في مصر وكل مكان رابط مشاهدة مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8 الثامنة كاملة بدون إعلانات للمشاهدين في جمهورية مصر ومختلف الدول العربية.

وتعرض حلقة مسلسل ملوك الجدعنة يوميا على قناة إم بي سي مصر التي حصلت على حقوق غالبية الأعمال الرمضانية، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

الحلقة السابعة من مسلسل ملوك الجدعنة شهدت صراعات في الحارة بين سرية “عمرو سعد” وسفينة “مصطفى شعبان، من جانب زاهي العتال الذي يجسد شخصيته “عمرو عبد الجليل”. 

واعتقدت قاتن حرفوش التي تجسد شخصيتها “ياسمين رئيس” أن سرية يخةنها مع فتاة أخرى، فقامت باقتحام شقة شفينة وكانت تفتش الشقة، وقامت بالخناق مع سرية، ولم تعلم ان هناك أحد داخل الغرفة مقيدا على كرسي وكان زاهي العتال.

ملوك الجدعنة الحلقة 8: اضغط هنا

وقام سرية بإقناع فاتن بأنها تغادر الشقة واعترف لها بحبه، وانه لم يخونها أبداً، وقرر سفينة وسرية التحفظ على حقيبة المجوهرات، ومن هنا يبدأ الصراع والمشاجرة ضد زاهي العتال، فهل تعتقدون أن فاتن سوف تنجوا من هذة الحرب أم ماذا سيحدث؟؟

ويشارك في ملوك الجدعنة، ياسمين رئيس ، مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، إلى جانب عدد من النجوم.

وشهد مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 8 ظهور للفنان يوسف شعبان، إذ استذكر الجميع الراحل الذي قدم الكثير للسينما والأعمال الدرامية الرمضانية في مصر والشرق الأوسط.

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