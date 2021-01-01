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أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2021 من جميع الدول العربية والعالم

الخميس 15 أبريل 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2021 من جميع الدول العربية والعالم



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط معرفة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 سحب جائزة 500 ألف دولار في شهر رمضان وقيمة الرسالة للمشاركة في السحب القادم في اليوم الأخير من الشهر الفضيل.

ويتضمن الرابط المرفق أدناه، رقم المشاركة في مسابقة الحلم من الدول العربية كافة وجميع أنحاء العالم على كل الشبكات المتاحة بالإضافة إلى القيمة المطلوبة في رصيد الهاتف لإتمام المشاركة.

ويمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية على شبكات الاتصالات الأربع الرئيسية هي (زين، موبايلي، فيرجن موبايل) عبر الأرقام مقابل مبلغ يصل في المجموع الكلي إلى 5 ريالات فقط.

كما بالإمكان الاشتراك في جائزة الجلم من الإمارات عبر شبكة اتصالات والكويت من خلال (stc) مقابل 500 فلس للرسالة الواحدة التي تصل إلى رقم البرنامج الذي يقدمه مصطفى الأغا في الختام.

رقم مسابقة الحلم 2021: اضغط هنا

ويتوفر على الصفحة أعلاه أيضا، رقم الاشتراك بمسابقة الحلم من عمان والبحرين والعراق ومصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان والمغرب وتونس والجزائر إلى جانب دول عربية وإسلامية أخرى.

ودعا مصطفى الأغا في مقطع فيديو ترويجي الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة التي تكون لمرة واحدة سنويا وإرسال رسالة الآن قبل فوات الأوان كي تكون الرابح الأكبر بجائزة الأموال والبيت.

وتحدث عن موقف ظريف حول أحد الرابحين بمسابقة الحلم سابقا حينما اتصل عليه من رقم القناة وأبلغه بفوزه بالجائزة المالية لكنه لم يصدق ظنا منه أنه مقلب من أحد الأصدقاء المقربين له.

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