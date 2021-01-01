رابط مشاهدة مباراة الهلال والقادسية بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد القادسية بث مباشر التي تقام مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة الهلال والقادسية مباشر تبث الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت على قناة السعودية الرياضية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق عيسى الحربين.

ويسعى الهلال إلى تكرار نفس النتيجة التي حققها في موقعة الذهاب بالدوري السعودي التي تغلب فيها على القادسية بثلاثة أهداف دون مقابل وسط سيطرة وأفضلية واضحة للاعبي الزعيم.

ويدير الاستيديو التحليلي على الرياضية السعودية المذيع فهد المساعد ويساعده من داخل ملعب اللقاء المراسل خالد العرافة، بينما يكون معه المحللين خالد الشنيف وعمر الغامدي والخبير عمر المهنا.

رابط مباراة الهلال والقادسية مباشر:

ويبدو الفريقان في مهمة صعبة بالنظر إلى أهمية الحصول على النقاط الثلاث على اختلاف مساعي كل طرف منهما، إذ يامل الهلال في الفز والبقاء بالصدارة والقادسية التقدم إلى منتصف الجدول.

وتجري مباراة الهلال ضد القادسية في ملعب الملك استاد الأمير فيصل بن فهد بدون حضور الجماهير إنما بعض من المسؤولين في الفريقين، وسط مساندة كبيرة لهما من البيوت خلف الشاشات.

وتقام مباراة الهلال والقادسية بالتزامن مع خمس مواجهات أخرى بدوري المحترفين، إذ تعادل الاتحاد مع الرائد ويلعب الاتفاق والفيصلي، الفتخ والأهلي، النصر والباطن، التعاون ضد نظيره الشباب.