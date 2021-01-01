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صور و فيديو: شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بيت دجن شرق نابلس

الجمعة 19 مارس 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور و فيديو: شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بيت دجن شرق نابلس



نابلس / سما /



استشهد المواطن عاطف يوسف حنايشة (45 عاما)، اليوم الجمعة، جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان شرق بيت دجن، شرق نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني  أن حنايشة نقل إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، وهو يعاني من إصابة بالغة الخطورة بالرأس، حيث ما لبث أن أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في قرية بيت دجن سليم أبو جيش ، إن جنود الاحتلال استهدفوا المشاركين في المسيرة التي خرجت عقب صلاة الجمعة إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان، بالرصاص الحي، ما أدى لإصابة المواطن حنايشة في رأسه.



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#شهيد #الاحتلال #بيت دجن #نابلس #الاحتلال الاسرائيلي #عاطف حنايشة #الاستيطان

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