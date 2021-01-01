مشاهدة مباراة الترجي والزمالك بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا 2021

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في مصر وتونس وكل مكان، رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي بث مباشر التي تجري اليوم السبت في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021.

مباراة الترجي والزمالك مباشر تنقل الساعة السادسة مساء بتوقيت البلدين على قناة بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 4) بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي بالإضافة إلى عدد من المنصات المجانية.

وحسب ما ورد على صفحة نادي الترجي الرياضي فإن مباراة الفريق ضد وصيف بطل أفريقيا الموسم الماضي، ستكون منقولة مجانا على قناة الوطنية الأولى وكذلك الأرضية بصوت أحد المعلقين المحليين في تونس.

كما تبث هذه الموقعة على قناة أون تايم سبورت الأرضية المصرية التي تعمل داخل حدود الجمهورية فقط، إلى جانب أمواج الرياضية الفلسطينية للمشاهدين من سكان قطاع غزة وبعض المناطق المجاورة لها.

مباراة الزمالك والترجي مباشر:

وتبدو المهمة صعبة للغاية أمام الزمالك إذ كانت البداية له الأسوأ منذ سنوات وقد يبتعد كثيرا عن التأهل للدور المقبل حال لم ينجح في التفوق على الترجي هذا المساء؛ نظرا لوضعه الكارثي على صعيد ترتيب المجموعة.

ويتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين لعبهما في البطولة الأفريقية، بفارق نقطتين أيضا عن مولودية الجزائر والزمالك الذين يتقاسمان المركز الثاني أمام تونغيث السنغالي صاحب النقطة.

وحسم الزمالك آخر مواجهة له ضد الترجي بالتأهل إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا، حيث فاز على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يخسر إيابا بهدف نظيف، لكن الأفضلية ذهبت لصالح الفريق المصري.