القاهرة / سما

فُجعت المذيعة المصرية الشهيرة رضوى الشربيني، الليلة، بعد أن أعلن الأطباء عن وفاة والدتها بعد معاناة الأيام الأخيرة مع المرض في إحدى المستشفيات الكبيرة بالقاهرة.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن سبب وفاة والدة رضوى الشربيني هو فيروس كورونا، حيث ظهرت عليها الأعراض الفترة الماضية ما اضطر إلى وضعها على أجهزة التنفس.

وكتبت رضوى الشربيني عبر فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب، أمي ماتت، أدعولها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك.





وكانت رضوى الشربيني قد أعلنت عن نبأ مرض والدتها الساعة السادسة مساء بتاريخ 24 فبراير / شباط المنصرم، حيث نقلت آنذاك إلى المستشفى؛ كي تظل تحت المتابعة والرعاية الطبية المستمرة.

وقالت رضوى آنذاك: أمي بين أيد ربنا دلوقتي.. الأطباء عملوا الي عليهم لكن أنا عندي يقين انه رحمة ربنا واسعة والدعاء يغير القدر، فيما طلبت من متابعيها على المنصات الاجتماعية بالدعاء لوالدتها.

وفاة ام رضوى الشربيني:

وبعث العديد من المذيعين والفنانين والمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، برقيات تعزية إلى رضوى الشربيني بوفاة والدتها، داعين لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.

وتعد رضوى الشربيني من أشهر المذيعات في مصر والوطن العربي، إذ برزت السنوات الماضية من خلال البرامج النسائية المتخصصة التي تخاطب فيها جمهور النساء حول الحياة الزوجية.