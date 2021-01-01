شاهد .. مسرحية بودي جارد كاملة للزعيم عادل إمام

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا في السعودية ومصر وكل مكان بالعالم، رابط مشاهدة مسرحية بودي جارد كاملة للزعيم الفنان عادل إمام الممثل المصري الذي يعد الظهور الأخير له على الصعيد المسرحي فقط.

مسرحية بودي جارد كاملة ستكون بعد قليل متوفرة على (شاهد vip) المنصة التابعة لقنوات إم بي سي، إذ من المقرر عرضها بالتنسيق مع هيئة الترفية السعودية بقيادة المستشار تركي آل الشيخ.

واستغلت المنصة بالتعاون مع شركات الاتصالات في الدول العربية والعالم الفترة المنصرمة من أجل الترويج لعرض مسرحية بودي جارد من خلال إرسال رسائل نصية على هواتف المستخدمين.

وحثت (شاهد) جميع المتابعين إلى الاشتراك بمقابل مادي بسيط في المنصة؛ كي يتمكنوا من الإطلاع على مسرحية بودي جارد فور نشرها، علما أنه لم يتم تحديد موعد عرضها على التلفاز.

مسرحية بودي جارد: اضغط هنا

وعلى الرغم من أنه تم تصوير المسرحية قبل ما يزيد عن تسع عشرة سنة، إلا أنها لم تعرض مطلقا على التلفزيون، إذ يشارك إلى جانب الزعيم كبار الفن في مصر على رأسهم الراحل عزت أبو عوف.

كما يظهر مع عادل إمام الذي يؤدي دور السجين الذي يبرم صفقة قبل خروجه مع رجل أعمال بارز ويعمل في تأمين زوجته لاحقا، النجمة رغدة وسعيد عبد الغني والعديد من الأسماء المصرية اللامعة.

وأفادت بأن مدة مسرحية بودي جارد تبلغ ساعتين وأربع وخمسون دقيقة بدون فواصل إعلانية، موضحة أن غالبية المشاهد ارتجالية واعتمدت على مهارة الزعيم ومعه كل الفنانين المذكورين سابقا.