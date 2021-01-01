الصحة المصرية تكشف عن سعر لقاح كورونا وموعد التطعيم

القاهرة/سما/

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن الوزارة ستوفر لقاح كورونا من خلال دفع رسوم معينة، أما بالنسبة لغير القادرين فسيتم توفير اللقاح لهم مجانا بنسبة 100بالمئة.

وأضافت زايد في حديث لقناة "ON"، أن "الوزارة لديها قاعدة بيانات لمرضى الغسيل الكلوي والأورام، وسيتم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على اللقاح، أو مساعدتهم في التسجيل".

وتابعت: "كل من يريد تلقي اللقاح عليه أن يمضي على الموافقة، لأن اللقاح حصل على ترخيص طوارئ".

وذكرت أن "رسوم الحصول على اللقاح للقادرين لن تزيد عن 200 جنيه للحصول على الجرعتين".

وقالت زايد: "أنا لو كنت مواطنا ولست مدرجا ضمن فئة غير القادرين، ولدي ظروف معينة وحالة في هذه الفترة الزمنية وغير قادر في لحظة الحصول على اللقاح على توفير رسم 200 جنيه، يتم إجراء تقرير في مكتب معين سيحصل بموجبه على إعفاء".

وأشارت إلى أن "رسوم الحصول على اللقاح للقادرين بهدف وجود استدامة في توفير اللقاح".