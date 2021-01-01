  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دولتان عربيتان تتفوقان على إسرائيل في قائمة أقوى جيوش العالم

الأحد 21 فبراير 2021 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولتان عربيتان تتفوقان على إسرائيل في قائمة أقوى جيوش العالم



القدس المحتلة / سما /

كشف تصنيف "جلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم لعام 2021 عن ظهور الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي تمتلك أكثر جيوش العالم قوة، وتليها في المرتبة الثانية روسيا، وتليها الصين في المرتبة الثالثة.
 
وبحسب القائمة التي نشرها الموقع، تجاوزت تركيا دول العالم العربي من حيث قوتها العسكرية، واحتلت المرتبة الـ 11 في القائمة، فيما احتلت مصر التي تعد أقوى دولة عربية من الناحية العسكرية حسب الموقع، المرتبة الـ 13، وتليها إيران في المرتبة الـ 14.
 
وأوضحت القائمة أن الجيش المصري والجيش السعودي تفوقا على الجيش الإسرائيلي من حيث القوة العسكرية، فقد جاء الجيش المصري في المرتبة الـ 13 عالميًا، فيما جاء الجيش السعودي بالمرتبة الـ 17، بينما الجيش الإسرائيلي يحتل المرتبة الـ 20.
 
ويعتمد الموقع المعني بالتصنيف العالمي للجيوش، على 50 عاملًا مختلفًا، ابتداء من القوة العسكرية، ووصولًا إلى القدرات المالية والنواحي اللوجستية والجغرافية.
 
وبالنسبة لبقية الدول العربية فقد ظهرت الجزائر ضمن التصنيف 27 عالميًا، وثالث أقوى الدول العربية، واحتل الجيش الإماراتي مرتبة رابع أقوى الجيوش العربية، وحصل على التصنيف 36 عالميًا، أما المغرب فتظهر في المرتبة الخامسة عربيًا، والـ 53 عالميًا، بينما ظهر العراق في المرتبة السادسة عربيًا، والـ 57 عالميًا.

#اسرائيل #الجيوش العربية #الجيش الإسرائيلي #مصر #السعودية #تركيا #قائمة أقوى جيوش العالم

الأكثر قراءة اليوم

حركة فتح تشن هجوما على حماس.. "تحريف فاضح"!

تقديرات الجيش والمنظومة الأمنية الإسرائيلية حول الانتخابات الفلسطينية: توتر كبير بين قيادات السلطة!

العسكر يدعمون بقاء هنية ..حماس تختصر انتخاباتها الداخلية استعداداً للانتخابات العامة

أول تعليق من حماس على المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة

نص رسالة السلطة الى الإدارة الأمريكية بشأن الانتخابات وموقف حماس من دولة على حدود 67

هل أبلغت حركة حماس "فتح" برفضها المشاركة ضمن قائمة مشتركة في الانتخابات المقبلة؟

شاهد: الإعلام الإسرائيلي يسلط الضوء على الفتاة التي عبرت إلى سوريا وينشر صورها

الأخبار الرئيسية

العوض يلوّح بإمكانية تشكيل قائمة اليسار الفلسطيني الموحد لخوض الانتخابات: قوى اليسار أمام تحدي اختبار!

رسميا.. الجبهة الشعبية تقرر خوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة لهذه الاسباب

00

وصول الشحنة الإماراتية من لقاحات كورونا إلى غزة.. وغازي حمد يشكر الامارات ودحلان

الرجوب يكشف تفاصيل رسالة الجبهة الشعبية لـ"فتح" بشأن الانتخابات الفلسطينية

o

القضاء الفلسطيني يدين بريطانيا ويحملها مسؤولية وعد بلفور