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حقيقة مقتل رفعة اليامي المدربة الرياضية السعودية .. من هي ؟

السبت 20 فبراير 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة مقتل رفعة اليامي المدربة الرياضية السعودية .. من هي ؟



الرياض / سما

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة، بعد أن تداول نشطاء وصفحات خبر مقتل رفعة اليامي المدربة الرياضية السعودية المشهورة على يد أقربائها.

ونشرت صفحات عبر تويتر وفيسبوك خبر وفاة رفعة اليامي "التي قتلت من قبل أفراد في قبيلة يام التي تنتمي إليها"؛ وذلك بداعي الدفاع عن شرف القبيلة والعائلة.

وقالت الصفحات المشهورة إن هناك شائعات غير مؤكدة متداولة وقد تكون مفبركة عن أن أفراد من قبيلة يام قاموا بقتل المذكورة، وهي مدربة رياضية بدافع الشرف.

وتفاعل النشطاء على المنصات الاجتماعية مع خبر قتل رفعة اليامي التي كانت تحظى بمتابعة واسعة؛ كونها تستغل حساباتها في تعليم الإناث وكل من يتابعها الرياضة.

من هي رفعة اليامي السيرة الذاتية:

وكتبت إحدى المتابعات أن رفعة اليامي "إنسانه عايشه حياتها مع اطفالها لم تؤذي أحدا، وتعطي نصائح صحيه ورياضيه تفيد المجتمع وذنبها الوحيد ان اسمها وتم قتلها لطمس هويتها".

وقالت أخرى : "كنت خير مثال للشخصية المستقلة، وخير ام لاطفالك يا حبيبتي، تذكري ان الله ما راح يضيع حقك ريڤا كلنا ممكن بكرة نكون بمكانها اذا القانون ما اخذ مجراه إننا الإناث مغدورين من قبل مصدر أماننا".

وتفتح رفعة اليامي حساب السناب شات الخاص بها للجميع؛ وتتحدث عن الصحة والجمال والرياضة والرشاقة، وهي أم لأربعة أطفال وتقطن في مدينة نجران بعيدا عن أهلها من جدة.

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