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رابط مشاهدة قناة الكأس القطرية 3 بث مباشر

الإثنين 08 فبراير 2021 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة قناة الكأس القطرية 3 بث مباشر



القاهرة / سما

نقدم لكم متابعينا في مصر وكل الدول العربية رابط مشاهدة قناة الكأس القطرية 3 بث مباشر "Alkass Three HD" لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ والأهلي بجودة عالية.

قناة الكأس 3 مباشر تبث مباراة بايرن ميونخ ضد الأهلي الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، علما أن الاستيديو التحليلي انطلق وينتظر نقله للمعلق أحمد الطيب.

وواجه الطيب حملة انتقادات واسعة الأيام الاخيرة وطالت قناة الكأس التي اختارته للتعليق على مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية؛ بسبب انتماءه المعلن لنادي الزمالك.

بدوره، فضّل الطيب الرد على المطالبين بتغييره عبر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام المصرية، مشددا على أنه يدعم النادي الأهلي؛ لأنه يمثل مصر وقارة أفريقيا والعرب.

رابط قناة الكأس القطرية مباشر: اضغط هنا أو هنا

ودخل الطيب السنوات الماضية في مشادات مع جمهور "نادي القرن الأفريقي" لذا طالب الكثيرون عبر المنصات الاجتماعية من إدارة القنوات القطرية بتعيين خليل البلوشي.

ويحظى البلوشي على الرغم من أنه عماني الجنسية بشعبية واسعة لدى جماهير الأهلي؛ لا سيما وأنه علّق على المباريات الحاسمة التي فاز فيها الفريق بالبطولة الأفريقية.

كما يملك علي محمد على على الرغم من أنه مشجع للزمالك شعبية ومحبة لدى الجمهور، علما أنه سوف يطل بصوته على شاشة بي إن سبورت الساعات القليلة المقبلة.

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