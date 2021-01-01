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حقيقة طرد أسرة الفنان الراحل عزت العلايلي لمحمد رمضان من بيت العزاء

الإثنين 08 فبراير 2021 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة طرد أسرة الفنان الراحل عزت العلايلي لمحمد رمضان من بيت العزاء



القاهرة/سما/

ردت أسرة الفنان المصري الراحل عزت العلايلي على أنباء طرد الفنان محمد رمضان، من عزاء المتوفي، وتعدي نجله محمود العلايلي عليه بالضرب.


وقال محمود عزت العلايلي، في تصريحات خاصة مع موقع "أهل مصر"، إن: "محمد رمضان لم يحضر العزاء من الأساس وما قيل غير صحيح، وحتى لو جاء العزاء فلن تطرده أسرته"، مضيفا: "عمرنا ما نعمل حاجة زي كده، ومفيش خلاف أصلا علشان الناس تقول كده".

وكان الفنان الكبير عزت العلايلي قد هاجم محمد رمضان، قبل وفاته، على هامش تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ36، مؤكداً أنه لا يوجد في الفن ما يسمى نمبر وان، وأن محمد رمضان ما هو إلا مريض بالشهرة رغم أنه يتمتع بموهبة كبيرة.

فيما رد الفنان المصري محمد رمضان، على هجوم الفنان عزت العلايلي عليه، بعدما وصفه بأنه مريض شهرة. قائلا في تصريحات تلفزيونية: "عزت العلايلي يقول ما يريد، فهو أستاذنا، وله تاريخ كبير من الفن".

المصدر: أهل مصر

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