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الفنان أيمن رضا يشن هجوما عنيفا على اللبنانيين- (فيديو)

الإثنين 08 فبراير 2021 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان أيمن رضا يشن هجوما عنيفا على اللبنانيين- (فيديو)



وكالات

أثار الفنان السوري أيمن رضا ضجة كبيرة بعد تصريحاته العنصرية وهجومه على الشعب اللبناني وعلى الممثلين والممثلات في الدراما اللبنانية، معتبرا أن شهرة الممثل اللبناني هي بفضل الدراما السورية.

وقال رضا في مقابلة مع الإعلامي باسل محرز: “لما ننزل على بيروت عم يسرقونا، عم يتعاملوا معنا بطريقة مو منيحة، بشكل سيء، حتى بالأسعار وينظرون إلينا نظرة فوقية، مع إنه بالنسبة إلنا كل مصرياتهم اللي في البنوك هي من سوريا”.

وأضاف: “ثلاثة أرباع اللبنانيين هم سوريين، ولما ينزلوا لبنانيين لعنا عالشام بقشوا كل شي من الأسواق”.

#ايمن رضا #سوريا #لبنان

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