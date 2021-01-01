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الفنان المصري صبري فواز يعلن اصابته بفيروس كورونا

الإثنين 08 فبراير 2021 04:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان المصري صبري فواز يعلن اصابته بفيروس كورونا



القاهرة/سما/

أعلن الفنان المصري صبرى فواز إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى خضوعه للعزل المنزلى وإلى أنه يتبع بروتوكول العلاج.

وقال صبري فواز عبر صفحته على "فيسبوك": "زود عندك يا ابني .. كورونا واتكورنا .. الحمد لله على كل شيء"، حسبما نقلت صحيفة "الشروق".


ويشارك صبري فواز في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "موسى"، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، كما يشارك في فيلم "أهل الكهف".
فيلم "أهل الكهف"، مأخوذ عن رواية الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.

في سياق متصل، كشف مدير أعمال الفنان المصري، سيد رجب، آخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمود عواد مدير أعماله رجب، في تصريحات لصحيفة "النهار"، إنه بالفعل أصيب بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتائج التحاليل إيجابية.

وأصيب العديد من الفنانين العرب بفيروس "كورونا" المستجد، ومن أبرزهم يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج خالد يوسف وأمير كرارة وماجد المصري.

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