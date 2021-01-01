مشاهدة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 30 و 31 مترجمة من قصة عشق

الرياض / سما

أعلنت مصادر إعلامية فنية، عن طريقة مشاهدة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 30 و 31 مدبلجة إلى اللغة العربية بعد أن تم عرضها كاملة على قناة فوكس التركية المختصة في المسلسلات.

وقالت المصادر إنه يمكن مشاهدة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 30 وجميع الحلقات باللغة التركية فور نزولها عبر قناة فوكس (fox) أو من خلال موقعها المرفق بالأسفل على الإنترنت.

وحقق مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 30 نسبة مشاهدة عالية في العرض الأول لها، إذ قالت قناة فوكس إن الإجمالي 9 - 4.16، مشيرة إلى استمرار توالي الأحداث في إطار تشويقي غامض.

وأوضحت أنه يمكن مشاهدة مسلسل انت اطرق بابي 30 مترجمة للغة العربية عن طريق موقع قصة عشق الشهير، إذ يمكن كتابة اسمه على محرك البحث ثم النقر على أول خيار والمتابعة.

انت اطرق بابي 30 مدبلجة: اضغط هنا

وذكرت أن سيناريو مسلسل انت اطرق بابي سيكون اعتبارا من الحلقة المقبلة من كتابة دويغو تانكاش (الامل لا يمكن تقييده، اللؤلؤة السوداء، الحب يجعلنا نبكي) و تونس تاشجي (اسمه أسطورة).

وكانت قناة إم بي سي قد عرضت الفترة الماضية مسلسل انت اطرق بابي الموسم الأول، إذ يمكن أيضا تسجيل الدخول على موقع منصة شاهد ومشاهدة 88 حلقة كاملة لكن باشتراك مالي مدفوع.

وقالت قناة فوكس إن تصريح سركان شكل صدمة كبيرة للجميع في مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 30، لافتة إلى أن إيدا تمسكت بحبها له منذ أشهر وأصبحت تعيد النظر في قرارها الجديد.