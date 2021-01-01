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مصر.. حبس اليوتيوبر “أحمد ونهى” بعد بثهما “مقاطع خادشة”

الأحد 07 فبراير 2021 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. حبس اليوتيوبر “أحمد ونهى” بعد بثهما “مقاطع خادشة”



وكالات - سما-

قررت النيابة العامة المصرية، حبس اليوتيوبر المصري أحمد ونهى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما ببث مقاطع منافية للآداب ومحتوى مصنفا على أنه خادش للحياء العام.


وأعلنت نيابة مركز حوش عيسي في محافظة البحيرة، عن احتجاز 3 أشخاص من القائمين على قناة أفلام قصيرة، التي اشتهر أصحابها باسم أحمد ونهي، على ذمة تحريات مباحث الاتصالات، مع تجديد حبس المتهمين في المواعيد القانونية.


وذلك في التهمة الموجهة إليهما، وهي بث مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتنمر على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين أخلي سبيل زملائهم الممثلين السابقين في قناة “الحاج زموط”، التي كانوا يقومون بالتمثيل فيها معا، قبل الانفصال وإنشاء قناة أفلام قصيرة جديدة.


وكانت مديرية أمن البحيرة بالتعاون مع مباحث الاتصالات، قد ألقت القبض على 3 متهمين في قضية فيديوهات أحمد ونهي، وهم اليوتيوبر نهي 30 سنة، واليوتيوبر أحمد 23 سنة، ومصور مقاطع الفيديو، نادر 26 سنة.


وأكد المتهمون على أن كل المقاطع التي قاموا ببثها على موقع “يوتيوب” هي مقاطع تمثيلية، وأن هدفهم جمع المال لا غير.

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