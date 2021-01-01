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والدة حلا الترك مصدومة من ابنتها بعد طلبها “الحصانة”

الأحد 07 فبراير 2021 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والدة حلا الترك مصدومة من ابنتها بعد طلبها “الحصانة”



وكالات - سما-

المنامة- متابعات: عبّرت منى السابر، طليقة محمد الترك، عن حزنها الشديد بسبب ابنتها الفنانة البحرينية ​حلا الترك ​، وذلك بعد كشفها عن آخر تطورات القضية بينهما، وبشأن الـ200 ألف ريال بحريني.

وظهرت السابر بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تبكي. وتحدثت عن صدمتها من ابنتها حلا. التي وجهت اليوم طلبًا إلى المحكمة قالت فيه إنها تطلب “الحصانة” من والدتها في تلك القضية.


كما وأوضحت السابر أن “الأم” عادةً ما تتعامل وتفكر بطريقتها العاطفية تجاه أبنائها.  ولكنها بعد الذي حصل اليوم ليس له معنى سوى الصدمة، معقبةً: “من بعد اللي شوفته اليوم ما في أمل..”.


وأشارت السابر إلى أن طلب ابنتها حلا جعلها تستغرب كثيراً، خصوصاً أن الأخيرة قابلتها قبل نحو أسبوعين. وأكدت أنه من المستحيل أن تؤذيها، قائلة: “باستني وحبت على راسي.. بس اليوم انصدمت منها ومن أقوالها للأسف”.

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