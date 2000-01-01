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وفاة المنتج والمخرج الأردني عدنان العواملة

الجمعة 05 فبراير 2021 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة المنتج والمخرج الأردني عدنان العواملة



عمان - سما -

توفي فجر الجمعة المخرج والمنتج الأردني المعروف عدنان العواملة، حسبما أعلن نجله على صفحته في موقع فيسبوك.

وكتب المنتج طلال العواملة على صفحته: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يابا، عدنان أحمد يعقوب العواملة في ذمة الله (1948 – 2021)”.

والراحل العواملة (72 عاما)، بدأ مسيرته عام 1968 في التلفزيون الأردني، قبل أن يتابع الدراسات العليا في جامعة بيروت العربية.

وأسس الراحل “المركز العربي للإنتاج الإعلامي” في الأردن عام 1983، وهو صاحب بصمة مميزة في إنتاج وإخراج أعمال سمعية وبصرية لاقت شهرة على المستويين المحلي الأردني والعربي.

وكُّرم العواملة عام 2008 بجائزة الإيمي العالمية لفئة الرواية التلفزيونية الطويلة عن المسلسل السياسي والاجتماعي “الاجتياح” الذي أنتج عام 2007.

وصور ذلك المسلسل معاناة الشعب الفلسطيني خلال حملة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية عام 2002.

وينتج “المركز العربي للانتاج الإعلامي” والذي يقوده منذ عام 2000 تقريبا المنتج طلال العواملة، منذ عقود برامج أطفال، وقصص درامية مبنية على الموروث الشعبي الأردني وخصوصا المسلسلات البدوية، وكذلك مسلسلات تاريخية.

ومن أعمال المركز البدوية الشهيرة أجزاء مسلسل “رأس غليص”، و”نمر بن عدوان” و”وضحا وابن عجلان”.

ومن الأعمال السياسية والاجتماعية “الطريق إلى كابول” و”دعاة على أبواب جهنم” حول المجاهدين العرب في أفغانستان وعودتهم إلى بلدانهم، والتطرف والإرهاب.

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