صديقة مقربة من حنان ترك تحسم شائعات عودتها للتمثيل

وكالات / سما /

ردّت صديقة مقربة من حنان ترك على الشائعات المتداولة في وسائل الإعلام حول عودتها للتمثيل بعد 8 أعوام من غيابها عن الساحة الفنية وابتعادها عن الأضواء.



ونفت صديقة مقربة من الفنانة المعتزلة لصحيفة محلية مصرية، جميع الأخبار المتداولة حول قراءة الترك عدة سيناريوهات لاختيار أحدها.

ولم تذكر الصحيفة المصرية اسم صديقتها المقربة مكتفية بالإشارة إلى وصف علاقتهما بأنها وطيدة ومختلفة منذ أن تركت الممثلة المعتزلة الحياة الفنية تماماً، ولفتت إلى أنهما يتلقيان معاً الدروس الدينية ويحضران جلسات نقاش متواصلة.

وأفادت صديقة الترك أن الممثلة المعتزلة تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية دون تحديد اسم الولاية، مؤكدة بأنها نقلت حياتها بالكامل هناك بصحبة أولادها وزوجها، وتستبعد فكرة العودة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمالها الدرامية المسلسل التلفزيوني "أخت تريز" عام 2012، مع الفنانين سامي العدل وأحمد عزمي وسميرة محسن.

واقتصر ظهور حنان ترك منذ اعتزالها على صوتها فقط، فقد تعاونت عام 2013 في مسلسل الرسوم المتحركة الديني "كليم الله"، وبعدها مسلسل "الإمام البخاري" الذي عُرض قبل عامين.