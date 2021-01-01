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حفيد أم كلثوم يكشف أسرارا جديدة بذكرى رحيلها (صور)

الخميس 04 فبراير 2021 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حفيد أم كلثوم يكشف أسرارا جديدة بذكرى رحيلها (صور)



القاهرة / وكالات /

كشف خالد سمير خالد، حفيد المطربة المصرية، أم كلثوم، عن وجود أشخاص يزعمون الانتساب لها، وعن خطأ تاريخي في تحديد اسمها وعمرها، رغم شهرتها العالمية.

وفي الذكرى 46 لرحيلها، قال "خالد"، بحسب ما نقل عنه موقع "اليوم السابع" المحلي، إن الاسم الحقيقي لكوكب الشرق هو "أم كلثوم إبراهيم سيد البلتاجي"، وليس "فاطمة إبراهيم سيد البلتاجي".

وأكد "خالد" أن اسمها الحقيق موجود في شهادة الميلاد وإعلان الوراثة والعزبة ملكها، وهو بالفعل "أم كلثوم" ووالدها "إبراهيم سيد البلتاجي".

كما فجر مفاجأة أخرى بشأن ميلادها، حيث ذكر أن الجميع يذكر أن تاريخ ميلادها أواخر كانون الأول/ ديسمبر 1898، وهو خاطئ تماما حيث أن التاريخ الحقيقي للميلاد 4 أيار/ مايو 1904، وتوفيت عن عمر 71 عاما وليس 76 عاما كما يقول المؤرخون.
 

وأوضح أن "أحفاد السيدة أم كلثوم، وهم أولاد شقيقها خالد وأنا منهم، وأحفاد آخرين أولاد شقيقتها، وأولادهم جميعا هم أحفادها والآخرين أقاربها وليسوا أحفادها كما يدعون". 

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