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بعد قرار سجنه 22 عاما.. فضل شاكر يطلق أغنية جديدة ( فيديو)

الأربعاء 03 فبراير 2021 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد قرار سجنه 22 عاما.. فضل شاكر يطلق أغنية جديدة ( فيديو)



بيروت/سما/

أطلق الفنان اللبناني، فضل شاكر، بعد أشهر على صدور حكمين غيابيين بحقه، قضيا بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية، أغنية جديدة بعد سنوات من التوقف.

وطرح المطرب اللبناني فضل شاكر، الذي أثار في الأعوام الأخيرة الكثير من الجدل بسبب مواقفه السياسية، اليوم الأربعاء، أغنيته الجديدة "ليه" باللهجة الخليجية.


ونشرت الأغنية على موقع "يوتيوب" عصر اليوم الأربعاء، على القناة الخاصة بشاعرة الإمارات جنان، التي كتبت كلمات الأغنية.
وبحسب موقع "اليوم السابع" المصري، فإن أغنية الفنان اللبناني التي حملت عنوان "ليه"، من ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، مكس وماستر مصطفى كمال.

وأصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية بحسب الوكالة الوطنية للأنباء، في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، حكمين غيابيين على فضل شاكر، الأول بسجنه 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.


وكانت المحكمة العسكرية في لبنان، قد أصدرت حكما عام 2017 بإعدام أحمد الأسير بتهمة القيام بأعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني، في مدينة صيدا جنوب لبنان عام 2013.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية أحمد الأسير، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور عام 2015، فيما لا يزال فضل شاكر متواريا عن الأنظار.

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