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كيف رد الإعلامي الإماراتي بعد مهاجمته لارتدائه ملابس زوجته؟

الأربعاء 03 فبراير 2021 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف رد الإعلامي الإماراتي بعد مهاجمته لارتدائه ملابس زوجته؟



وكالات / سما /

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشره الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، وهو يرتدي ملابس زوجته الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، عبر حسابه الرسمي على موقع "سناب شات"، معتبرين أن الأمر يتنافى مع "الرجولة". 

وقرر خميس أن يرد على هذا الاتهام، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام كما تابعت صدى نيوز، قائلا: "هل الرجولة تقاس بـ لون لبسه ولا بأفعاله؟.. لأن كل واحد حر بـ اختياره فـ طريقة ولون لبسه.. بالنهاية هذي مظاهر خارجية ومن المستحيل تحدد شخصيتك أو حتى صفة فيك".

ويعود الأمر إلى قيام الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، بإثاره استياء متابعيه على السوشال ميديا، بعد ظهوره مرتديًا جلبابًا زهري اللون مرسومًا عليه رسوم متحركة، معلقا: "أكيد الكل يسأل أنا ليه لابس كده.. أول شيء مشاعل غسلت ملابسي كلها ما عندي شيء ألبسه.. فأخذت ده من ملابسها دون أن تدري.. بس لايق علي وكله حركات".

وانهالت الكثير من الانتقادات من قبل جمهوره، حيث علق أحدهم، قائلًا: "الشهرة والفلوس طيرت الرجولة والعقل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم"، ووافقه الرأي آخر قائلاً: "لا حيا ولا مستحا وعذر أقبح من ذنب".

#أحمد خميس #الإمارات #ملابس زوجته

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