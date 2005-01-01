سبب وفاة الممثل الأمريكي داستن دايمند .. السيرة الذاتية

واشنطن / سما

أعلنت وسائل إعلام عالمية، عن وفاة الممثل الأمريكي داستن دايمند عن عمر ناهز 44 عاما، بعد معاناة مع المرض الأيام الأخيرة.

وأكدت وسائل الإعلام وفاة الممثل الأمريكي الذي اشتهر بدور "سكريتش" في مسلسل "سيفد باي ذا بّل"، بمرض السرطان.

بدوره، ذكر مدير أعماله جوكر بول أن داستن دايمند "لم يتعذب طويلا" إذ أن إصابته بالسرطان اكتُشفت قبل ثلاثة أسابيع فحسب.

داستن دايمند السيرة الذاتية:

وشكّل مسلسل "هيلو ميس بليس" (1987-1989) نقطة الانطلاق لمسيرة الممثل المولود في كاليفورنيا، وانتقل جزء كبير من فريق هذا المسلسل لاحقاً إلى "سيفد باي ذا بّل".

وكان هذا المسلسل يُعرَض على محطة "ان بي سي" لمدة أربعة مواسم، وبلغ عدد حلقاته ستاً وثمانين، وحظي بشعبية كبيرة خارج الولايات المتحدة.

وكان المسلسل يتناول الحياة اليومية لطلاب مدرسة ثانوية خيالية في لوس أنجليس هي مدرسة بيسايد الثانوية، مثيراً من خلال أسلوبه البسيط بعض المشاكل الرئيسية للمراهقة.

وتولى داستن دايمند دور التلميذ سامويل "سكريتش" باورز الذي تتناقض اهتماماته وطريقته في التفكير جذرياً مع شخصية زاك موريس (مارك بول غوسيلار)، بطل المسلسل بلا منازع.

وعلى الرغم من مساهمته في نجاح المسلسل، لم يحصل داستن دايمند لاحقاً سوى على أدوار ثانوية صغيرة في إنتاجات من الدرجة الثانية.

وفي عام 2009، أصدر دايمند كتاباً بعنوان "بيهايند ذا بِل" أورد فيه الكثير من الأخبار من كواليس المسلسل، لكنّه أقرّ لاحقاً أن كتابه حافل بالأكاذيب.