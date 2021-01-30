بالصور .. تفاصيل قصة القبض على مغتصب كلب الرياض

الرياض / سما

تصدر هاشتاق القبض على مغتصب كلب الرياض اليوم الإثنين 1 فبراير 2021 موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية؛ للمطالبة بالتحقيق مع المعتدين عليه ومحاكمتهم وسجنهم.

وبدأت قصة "القبض على مغتصب كلب الرياض" حينما تلقى جروب شهير لإنقاذ الحيوانات أمس، طلب استغاثة عن كلب يتألم بالرياض، وحينما ذهبوا إليه وجدوا فتحة الشرج لديه مربوطة بخيوط.

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن أحدهم قام بالاعتداء على الكلب في الرياض وتعذيبه واغتصابه، لافتة إلى أن المجموعة التي ذهبت لإسعافه وجدته بحالة سيئة ويتألم بشدة من الوجع.

وتفاعل المغردون مع قصة الكلب المغتصب في الرياض، إذ كتبت إحداهن على تويتر : "حتى الحيوانات لم تسلم منهم، مثل ما أنتم شايفين فما بالكم البشر"، داعية إلى القبض على الفاعلين.

قصة مغتصب كلب الرياض كاملة: اضغط هنا

السبت 30 يناير 2021

الرياض السعودية

بعض الصور محزنة.

ما انا على وشك كتابته هو الحقيقة. اعتقد ان الوقت قد حان، يحتاج الناس في السلطة الى الاستيقاظ على حقيقة ما يحدث للحيوانات داخل المملكة. نحن كمنقذين ندرك انه في حين ان المملكة العربية السعودية دولة غنية بالنفط، يبدو ان هناك القليل جدا، او صفر من الاهتمام برفاهية الحيوانات او سوء المعاملة التي تتلقاها، بغض النظر عما اذا كانت حيوانات اليفة او شاردة.

لا يوجد نظام يقبل التقارير عن السلوك القاسي والمسيء والتصرف عليه. يجب ان يكون هناك نظام، سيتعامل مع المسيئين الذين يعتبرونها رياضة، ليعذب بعض الحيوانات ويتركونها اصابات مروعة، بدون اي تانيب ضمير ويبتعدون، ويعرفون عن علم انه لن يتم عمل شيء، وبالتالي السماح لهم لتكرار اعمال القسوة هذه.

من العدل ان نقول ان بعض رفاهية الحيوان يتم التعامل معها الان من قبل المنقذين والمتطوعين بشكل انساني، ولكن بينما نعلم انه لا تزال هناك حاجة للتثقيف، فهؤلاء الذين يحصلون على ′′ وقت الهواء ′′ ليس فقط بحاجة الى مناقشة الجانب اللطيف والمجزي من الانقاذ، يحتاجون ايضا الى المساعدة في التوعية بالقسوة الموجودة داخل المملكة.

رعاية الحيوانات مهمة، ويجب ان نكون هناك صوت ونقف ونسمع حتى ′′ القوى التي تكون ′′ تدرك ان هناك حاجة لرعاية الحيوانات الجيدة داخل المملكة. ليس فقط للعدالة للحيوانات، ولكن ايضا مكان حيث يمكن معاملة الحيوانات المصابة معاملة انسانية وتعاطف وكرامة. نحن بحاجة الى نظام رفاهية هو القرن الحادي والعشرين مع اشخاص لديهم المعرفة والخبرة.

الاطباء البيطريين الذين لديهم الرحمة، والادوات التي يمكن ان تساعد في كل موقف قد يحتاجه الحيوان في حياته. نحن بحاجة الى ماوى ادارة الحكومة، ومساعدات خيرية. يجب على السلطات التوقف عن دفن رؤوسهم في الرمال، وتصبح جزءا من الحل وليس المشكلة.

بالامس تم تقديم منشور لاحدى مجموعات الحيوانات الاليفة عن كلب تم ربطها بمصباح قرب الطريق. على ما يبدو ان الكلب كان هناك بضعة ايام.

بدا العديد من الاشخاص بمشاركة المنشورات حول الكلب الذي يحتاج الى المساعدة، يطلبون المتطوعين للمساعدة.ذهب شخص واحد وراى الكلب، والتقط صورا وردت ان الكلب كان في حالة سيئة. انها نهاية الظهر مربوطة، والرائحة كريهة. كان الكلب غاضبا للغاية (غاضبا).

سرعان ما اصبح من الواضح ان هذا الكلب لم يكن قادرا على تحريكه بواسطة شخص واحد او مبتدئ. لذلك تم اجراء المكالمات والاتصال لتقييم الوضع وما يمكن القيام به.

ادركنا ان الكلب سيحتاج الى التخدير.. لن ياتي اي طبيب بيطري الى المنطقة، لن يعطينا اي طبيب بيطري التخدير اللازم لمساعدة هذا الكلب على تهدئة. لم نستطع حتى وضع اي شيء في طعامه، لقد كان عدوانيا، لقد عض حذاء منقذ واحد.

كان الوقت يمر الان وكان الظلام يزداد. ماذا سنفعل؟

كان علينا خرق القانون!!!

كان علينا تعقب تاجر مخدرات وشراء مخدرات بحاجة لمساعدة هذا الكلب لانه حتى على الرغم من ان الاطباء البيطريين يقسمون قسم الولاء لمساعدة اي حيوان محتاج، الا انهم لن يساعدونا.

المتطوعون كانوا يتعبون. لحسن الحظ كان لدينا متطوع ذو خبرة بين الفريق. استغرق الامر وقتا للحصول على الهدوء وتقييمه.

تم تعذيب الكلب، وتم ربطته بالساقين الخلفية، وربما سحبته سيارة بسرعة. كسر ظهره، رجليه الخلفية ايضا، تمزق الجلد من جسده في الاماكن، ليس منظرا تريد ان تضطر الى النوم معه.

كان يجب ان تكون هذه وظيفة طبيب بيطري، للمساعدة في اخراج الكلب من الصدمة والالم، ولكن ترك للمنقذين لكي يضطروا الى اختيار ما اذا كان يعيش او للاسف مع طبيب طبي بشري على متن الفريق، تقرر ان الافضل له هو القتل الرحيم. تم ذلك بقلب ثقيل جدا.

نحن لا نستمتع بالفعل الذي كان يجب القيام به، ولكن اذا كان هناك نظام قانوني لرعاية الحيوان، فنحن كمنقذين لن نلجا الى القيام بهذه الافعال. نحن لا نلوم في هذه الحالة.. النظام البسيط المعمول به لرفاهية الحيوان هنا خذلنا والكلب.

نحن كبلد / العالم نمر بوباء.. بالنسبة لنا هناك ضوء في نهاية النفق.

الحيوانات باستمرار في وباء اين نورها؟ متى سينتهي الامر بالنسبة لهم؟ نحن صوت الحيوانات.. اصرخ بصوت عال.

يرجى مشاركة هذا المنشور لجميع جهات الاتصال الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان ذلك في فيسبوك او تويتر او انستغرام.. يجب الابلاغ عن هذا الامر وتقديمه للنور.. لا يمكن اكتساحه تحت السجادة.. انت كحيون المحبون المنقذون بحاجة الى سماع صوتكم.. شخص ما في مكان ما في هذا العالم يمكنه مساعدتنا على احداث فرق لهذه الحيوانات في هذا البلد.. نحتاج الى تعميم هذه الحالة على الكثير من الاشخاص في وسائل الاعلام قدر الامكان على امل ان شخص في السلطة في المملكة العربية السعودية سيعيد اذانه ويستمع اليه.