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يسرا بعد شفائها من كورونا: ممنوع الزيارات

الإثنين 01 فبراير 2021 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
يسرا بعد شفائها من كورونا: ممنوع الزيارات



وكالات / سما /

رغم الإعلان عن تعافي الفنانة المصرية يسرا من مرض فيروس كورونا “كوفيد19″، إلا أنها أعلنت أنها لا تستقبل الزملاء والأصدقاء في الوقت الحالي، إلى حين تعافيها الكامل من آثار المرض.

وبحسب ما ذكرت تقارير، فقد كشف مصدر قريب من يسرا أن الحالة الصحية لها تتحسن فيما تستعد لمتابعة عملها واستئناف تصوير مسلسل “حرب أهلية” اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وكشف المصدر أن يسرا ما تزال تعاني من بعض الآلام في جسدها، لكنها بشكل عام تتحسن، وتقضي فترة النقاهة حاليا.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، أصيبت يسرا بفيروس كورونا، وخضعت للعزل المنزلي بإشراف الأطباء.

وطمأنت يسرا حينها متابعيها باستقرار حالتها الصحية، وشكرت كل من توجه لها بالسؤال عن صحتها.

#يسرا #كورونا #الزيارات

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