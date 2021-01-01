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تفاصيل مقتل زينة كنجو عارضة الأزياء اللبنانية على يد زوجها وآخر ما كتبته عنه !

الأحد 31 يناير 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل مقتل زينة كنجو عارضة الأزياء اللبنانية على يد زوجها وآخر ما كتبته عنه !



بيروت / سما

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد 31 يناير 2021، عن مقتل زينة كنجو عارضة الأزياء الشهيرة خنقا على يد زوجها داخل منزلها في منطقة عين المريسة.

وأكدت وسائل الإعلام أن زينة كنجو قتلت على يد زوجها الذي خنقها بيديه، مشيرة إلى أن فصيلة الروشة باشرت التحقيقات تحت إشراف مدعي عام بيروت القاضي زياد أبو جبر.

 

ولفتت المعلومات إلى أنها سبق وتقدمت بدعوى عنف أسري امام مفرزة بيروت القضائية، وأنّها كانت تنتظر الحصول على الطلاق قبل أن يقوم الزوج باستدراجها يوم أمس إلى منزلهما.

كما نشرت صفحات إخبارية عكارية صورة المغدورة زينة كنجو من بلدة السنديانة عكار التي قُتلت مساء أمس خنقا على يد زوجها في منزلهما في عين المريسة.

وكانت زينة كنجو قد نشرت تغريده بتاريخ 3 يوليو 2020، شكرت فيها زوجها الذي احتفل معها : "عندما يعطيك الله أكثر مما تستحق ويعطيك أرق زوج في العالم وأحن رجل على الأرض. بحبك يا عمري".

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وفاة زينة كنجو

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