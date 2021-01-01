نيمار: فكرت في اعتزال كرة القدم!

وكالات / سما /

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أنه فكر من قبل في اعتزال كرة القدم.

وقال نيمار، خلال تصريحات لمجلة "GAFFER": "في بعض الأوقات، سألت نفسي لم أواصل الاستمرار؟ طالما أن بعض الناس لا يحبون كرة القدم الخاصة بي.. ففي بعض الأحيان، حتى المراوغة الجيدة يمكن اعتبارها مسيئة!".

وأضاف: "الناس حساسون للغاية، إنهم متناقضون، لا يمكنك فعل أي شيء.. لكن في نفس الوقت، يمكنك أن تفعل كل شيء، الناس يحكمون عليك بناءً على ما تفعله وما لا تفعله".

وتابع نيمار: "مع ذلك، لم أفقد شغفي بكرة القدم أبدًا.. في اليوم الذي فكرت خلاله في الاعتزال، عدت إلى المنزل، وتذكرت كل ما فعلته للوصول إلى هذه المكانة، فهدأت بعض الشيء، وتراجعت عن هذه الفكرة".

وعما يتعرض له من نقد، قال: "أنا لا آخذ التعليقات على محمل الجد، فلا أحب قراءة أشياء معينة، أعتقد أنها ليست ضرورية.. لكن الناس من حولي (الأصدقاء، والزملاء، والعائلة) يقرأونها وينقلونها لي، مما يثير غضبي".

وبخصوص ما يواجهه من ضغوطات، قال نجم برشلونة السابق: "أنا شخص أتعامل مع الضغوط بشكل جيد للغاية، فأنا أمثل باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، وأعلم حجم التوقعات المطلوبة مني دائمًا".