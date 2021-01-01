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جدول مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر

الأربعاء 13 يناير 2021 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جدول مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر



القاهرة / سما

أعلنت قناة أون تايم سبورت، عن جدول مباريات دور الـ32 في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر المزمع انطلاقه اليوم الأربعاء بمواجهة المنتخب المصري أمام نظيره التشيلي.

ونشرت قناة أون سبورت صورة عبر فيسبوك تتضمن جدول مواعيد مباريات مونديال كرة اليد 2021 والقناة الناقلة والملعب والتوقيت والتاريخ، داعية محبي هذه الرياضية إلى ضبط ترددها.

وجاء في مقدمة جدول مباريات مونديال اليد، لقاء مصر وتشيلي، بيلاروسيا ضد روسيا، الجزائر أمام المغرب، النمسا وسويسرا، سلوفينيا وكوريا الجنوبية، البرتغال وآيسلندا، قطر وأنجولا.

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021

كما تضمنت مباراة الدنمارك والبحرين، النرويج وفرنسا، ألمانيا وأوروجواي، الأرجنتين والكونغو، كرواتيا واليابان، تونس وبولندا، مصر مقدونيا، المجر ضد الرأس الأخضر، النمسا مع فرنسا. 

وأضاف الجدول المكتوب أيضا مواعيد لقاءات قطر واليابان، البرازيل وبولندا، الدنمارك والأرجنتين، الكونغو والدنمار، أنجولا وكرواتيا، تونس والبرازيل، سويسرا والنرويج، روسيا وسلوفينيا.

ويشهد دور الاثنين والثلاثين مواجهات من العيار الثقيل، إذ من المنتظر صعود المنتخبات الأقوى في العالم إلى الأدوار النهائية والوصول إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد الأجمل على الإطلاق.

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