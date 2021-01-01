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مباراة مصر وتشيلي بث مباشر في مونديال كرة اليد 2021 كأس العالم

الأربعاء 13 يناير 2021 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مباراة مصر وتشيلي بث مباشر في مونديال كرة اليد 2021 كأس العالم



القاهرة / سما

أعلنت قناة أون تايم سبورت، عن موعد مباراة منتخب مصر وتشيلي اليوم الأربعاء 13 يناير 2021 في افتتاح منافسات كأس العالم لكرة اليد والاستعدادات الأخيرة لإطلاق البطولة.

وقالت أون تايم سبورت الناقلة لمباريات مونديال كرة اليد إن موعد مباراة مصر وتشيلي الساعة 07:00 مساء اليوم بتوقيت مصر والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن وليبيا.

وحسب المصدر ذاته، فإن مباراة تشيلي ومصر في كأس العالم لكرة اليد، تبدأ عند 08:00 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن، 09:00 لدى الإمارات وعمان.

ويسعى المنتخب المصري بطل قارة أفريقيا ومستضيف البطولة، إلى افتتاح مشواره اليوم بكأس العالم بشكل إيجابي، حتى يتمكن من إضافة إنجاز جديد لكرة اليد المصرية العريقة.

القنوات الناقلة لمونديال اليد 2021:

في المقابل، يحاول منتخب تشيلي القادم من قارة أمريكا الجنوبية إلى تحقيق إنجازات جديدة من خلال هذه النسخة غير المسبوقة من البطولة التي واجهت معيقات كبيرة جراء كورونا.

وتقام موقعة افتتاح مونديال اليد على صالة استاد القاهرة الدولي في مصر، في حين ستكون المباريات منقولة عبر قناة أون سبورت الثالثة الجديدة التي تم إطلاقها خصيصا قبل أيام معدودة.

وفاجأت مصر العالم في استعداداتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، إذ افتتحت صالات مغلقة حديثة وجهزت فنادق على أعلى مستوى وعقمت غرف اللاعبين والأندية والحكام مؤخرا.

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