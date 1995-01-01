تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر 2021

القاهرة / سما

نشرت منصات رسمية عربية، تردد قناة أون تايم سبورت 3 on time sport الجديد 2021 على مدار النايل سات؛ التي تبث جميع مباريات وتحليلات منافسات كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

وقالت المنصات العربية إن تردد قناة أون تايم سبورت 3 الثالثة عبر نايل سات هو: 12303، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، موضحة أن البث الرسمي انطلق منذ أيام تجهيزا لعرض مونديال اليد.

ووصف مراقبون التجهيزات المصرية لإطلاق كأس العالم لكرة اليد بأنها "مذهلة وغير مسبوقة"، موضحين أن الجهات المختصة تراعي ظروف واحتياجات جميع المنتخبات المشاركة في المونديال.

واضطرت عدد من المنتخبات للانسحاب من مونديال اليد الأيام الأخيرة، الأمر الذي كان الاتحاد الدولي قد توقعه مسبقا، لذا عمل على تحضير قائمة بديلة لاستدعائها حال وُجدت أماكن شاغرة للمشاركة.

وكان أحمد شوبير قد كشف الليلة الماضية عن قائمة أسماء لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم الذين يمثلون "الفراعنة" في مونديال كرة اليد، علما أنه يمكنك التعرف عليها عبر مقطع الفيديو الموجود بالأسفل.

ويملك منتخب مصر لكرة اليد سجلا حافلا بالإنجازات التاريخية، منها الحصول على المركز السادس في مونديال آيسلندا واليابان عامي 1995 و1997 على التوالي، والثاني عشر بكأس العالم موسم 1993.

واستمر نجوم مصر في التقدم، إذ حصلوا على المركز الرابع في مونديال فرنسا 2001، قبل التراجع في السنوات اللاحقة إلى الخلف، وصولا إلى الترتيب الثامن في بطولة كأس العالم بالدنمارك وألمانيا 2019.