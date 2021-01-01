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شاهد.. جدول ترتيب هدافي "الدوري الإيطالي"

الثلاثاء 12 يناير 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. جدول ترتيب هدافي "الدوري الإيطالي"



وكالات / سما /

انتهت فعاليات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي، والتي شهدت استمرار كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في الحفاظ على صدارة ترتيب الهدافين.

النجم البرتغالي سجل في انتصار يوفنتوس على ساسولو (3-1)، رافعا رصيده إلى 15 هدفا، ليضمن التواجد في الصدارة.

البلجيكي روميلو روكاكو مهاجم إنتر ميلان ظلّ في الوصافة برصيد 12 هدفا، وخلفه تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو بـ11 هدفا.

المركز الرابع كان من نصيب زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان ولويس مورييل مهاجم أتالانتا وجواو بيديو جلفاو لاعب كالياري برصيد 10 أهداف.

يشار إلى أن إيموبيلي هو من حسم لقب هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 36 هدفا بعد منافسة شرسة مع رونالدو، الذي أحرز 31 هدفا.

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