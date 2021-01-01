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السعودية .. رابط تفعيل الهوية الوطنية الرقمية 2021 على منصة أبشر أفراد

الإثنين 04 يناير 2021 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية .. رابط تفعيل الهوية الوطنية الرقمية 2021 على منصة أبشر أفراد



الرياض / سما

أعلنت الأحوال المدنية بوزارة الداخلية السعودية، يوم الإثنين، عن إطلاق النسخة الإلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق منصة أبشر أفراد؛ لاستخراج البطاقة الشخصية من الهاتف بشكل فوري.

وقالت الأحوال المدنية في تصريح صحفي أوردته وكالة واس الرسمية إنه تم إطلاق الهوية الوطنية النسخة الإلكترونية في تطبيق أبشر أفراد تحت اسم الهوية الرقمية؛ بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن ذلك جرى بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، موضحة أن الهوية الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة.

رابط أبشر أفراد: اضغط هنا

وأضافت أن ذلك يتم عن طريق تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة الكترونية عبر تطبيق " أبشر افراد" متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code). 

ولفتت الأحوال المدنية إلى إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، منوهة الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الالكترونية للأفراد.

وتفاعل المتابعون لصفحة الأحوال المدنية مع خبر إطلاق الهوية الوطنية الرقمية على أبشر أفراد، علما أن ذلك يتم مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية السعودية.

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