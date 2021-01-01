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قصة و موعد عرض مسلسل لا حكم عليه 2021 بطولة قصي خولي

السبت 02 يناير 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصة و موعد عرض مسلسل لا حكم عليه 2021 بطولة قصي خولي



بيروت / سما

أعلنت مصادر فنية، عن قصة وموعد عرض مسلسل لا حكم عليه 2021 والقناة الناقلة للعمل الفني الجديد من بطولة النجم السوري قصي خولي وعدد من الممثلين اللبنانيين.

وقالت المصادر الفنية إن قصة مسلسل لا حكم عليه 2021، تدور حول حياة شاب يصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد؛ بتهمة قتله والدته وزوجها الذي تزوجته عقب وفاة والده.

وأضافت المصادر ذاتها أن محامية تظهر بعد مرور خمس سنوات من سجن الشاب تنفيذا لعقوبة المؤبد، وتقول إنها تحمل دليلا يثبت براءته من التهم التي دخل الحبس بسببها.

وأشارت إلى أن هذا الشاب يخرج من السجن بعد أن أثبتت المحامية للمحكمة المختصة براءته من تهمة قتل أمه وزوجها، ثم يصمم على معرفة الحقيقة التي أوصلته للسجون.

موعد عرض مسلسل لا حكم عليه:

ومن أبطال مسلسل لا حكم عليه إلى جانب قصي خولي، الفنانة فاليري أبو شقرا الممثلة وملكة جمال لبنان سابقا، وكارلوس عازار المغني والمذيع، طوني عيسى المطرب اللبناني.

ويشكل قصى خولي إضافة كبيرة للعمل الفني اللبناني؛ في ظل الشعبية الجارفة التي يحظى بها على الصعيد السوري خاصة والعربي عامة، علما أن مسلسله يحمل اسم مسلسل إذاعي كويتي.

وأوضحت أنه سيتم عرض مسلسل لا حكم عليه على منصة شاهد vip المشفرة اعتبارا من يوم الأحد 3 يناير / كانون ثاني 2021، فيما لم توضح ما إذا سيعرض على (mbc).

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