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شاهد .. أغنية ليلة رأس السنة الجديدة 2021

الخميس 31 ديسمبر 2020 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. أغنية ليلة رأس السنة الجديدة 2021



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان، رابط مشاهدة وتحميل أغنية ليلة رأس السنة الميلادية 2021 قبل ساعات معدودة على نهاية عام 2020 في التقويم الميلادي المعمول به في غالبية دول العالم والعربية.

وتحظى أغاني رأس السنة 2021 باهتمام كبير لدى الأصدقاء والعائلات التي تعتزم الاحتفاء بهذه المناسبة غير الرسمية، إذ ينهي الجميع عام بأحداثه وتفاصيله وخيباته وانتصاراته ويبدأ آخر جديد.

ويمكن استقبال العام الجديد بأحسن صورة ممكن عبر اتباع العديد من النصائح، منها منها راحة البال كما تفعل أثناء دخول الضيف لأول مرة، وتمني حدوث الأمور الجيدة بطاقة إيجابية في السنة الجديدة.

ودعت الخبيرة كامي في مقطع فيديو عبر موقع يوتيوب إلى الحديث مع النفس بإيجابية حول العام الجديد 2021 والعمل على وضع المخططات والأفكار التي ترغب في تحقيقها خلال الإثني عشر شهرا المقبلة.

أغاني استقبال السنة الجديدة 2021:

وأشارت إلى أهمية تدشين أمور جديدة في حياتك لما لها من أثر إيجابي على النفس، وارتداء الملابس النظيفة وتجمع العائلة في إطار ضيق وإضاءة الشموع الحمراء والخضراء والصفراء للمال والسلام.

ومن التقاليد الشائعة في العنب تناول 12 حبة عنب في ليلة رأس السنة الميلادية وتمني أمنية للعمل على تنفيذها وأن يكون لديهم حقيبة سفر ثم وضع الأغراض جميعا في داخلها في إشارة للاستعداد للجديد.

ويمكن لزوار وكالة سما حاليا، مشاهدة أغنية ليلة رأس السنة الجديدة المرفقة في الأسفل أو تصفح منصة يوتيوب التي تتضمن مئات المقاطع الجاهزة للتحميل والاستمتاع باللغة الإنجليزية والعربية، دون عناء.

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