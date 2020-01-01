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محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع زوجته وبناته (شاهد)

الجمعة 25 ديسمبر 2020 12:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع زوجته وبناته (شاهد)



القاهرة / سما

أثارت صورة الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الليلة، ضجة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر أثناء احتفاله مع أفراد أسرته بالكريسماس.

وعبّر آلاف المتابعين على صفحات الصحفيين الذين نشروا صورة احتفال محمد صلاح وعائلته بالكريسماس، عن غضبهم الشديد إزاء ذلك، موضحين أنه مشهد غير متوقع بالنسبة لهم.

وأعرب أحد المتابعين عن استغرابه بشأن صورة صلاح وعائلته، إذ كتب: لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اهو ده المصحف مكانش بيفارق ايده ورفض المشاركه فى حمله الدفاع عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

وكتب متابع آخر على حساب صحفي رياضي مصري: والله عمري ما ارتحتلك الكورة مش هتجيب زي ابو تريكه أخلاقيا ودينيا ولا نزكيه علي الله، الأمر الذي أيده فيه المتابعين.

وعقب ثالث: ياه ويقرأ في المصحف قل هو الله احد ويصلي بيها وبيحتفل مع اللي قالوا ان لله ولد ده انت يا أخي منزلتش حاجه لسيدنا رسول الله ربنا يهديك يا صلاح ويصلح حالك.

وعلق آخر: الناس الي بتتريق عن حرمانية الاحتفال برأس السنة دول لازم يراجعو دينهم والله، الجهل في الدين وصل بينا لدرجه اننا مش بنعمل الخطأ و بنجهر بيه لا احنا بنتريق علي المتبع.

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وتابع أحد محبي محمد صلاح: الدين الصحيح وفاكرين أن احنا صح عافيه بس عشان نرضي ضميرنا وإننا نعمل الذنب بس من غير تأنيب ضمير ربنا يهدينا جميعا. وفقا له.

يذكر أن محمد صلاح لا يعتبر اللاعب الوحيد حول العالم الذي احتفل بالكريسماس، إذ نشر اللاعبان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو صورًا منفصلة لهما مع زوجاتهما وأولادهما أثناء الاحتفال.

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محمد صلاح وأسرته
محمد صلاح
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هل يجوز الاحتفال بالكريسماس

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