شاهد .. مدحت شلبي يهاجم أبو تريكة بسبب محمد صلاح

القاهرة / سما

شنّ الإعلامي مدحت شلبي مقدم برنامج (مساء أون تايم) على قناة تايم سبورت، الليلة، هجوما حادًا على الدولي المصري محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، محلل قنوات بي إن سبورت الرياضية.

وحمّل مدحت شلبي، أبو تريكة، المسؤولية عن ثورة وسائل الإعلام الإنجليزية حول محمد صلاح، مستعرضا بالتفصيل أبرز ما كتبته الصحف عن نجم ليفربول عقب تصريحات صديقه بشأن حالته ومستقبله الكروي.

وحسب شلبي، فإن حديث أبو تريكة تناقلته الصحف العالمية هناك لا سيما بعد أن لمح حول نيته الرحيل بسبب عدم سعادته في صفوف ليفربول وأنه قد ينتقل إلى مكان آخر خلال الفترة القادمة، ربما إلى الدوري الإسباني.

وقال شلبي: أبو تريكة يسبب زعل الجمهور من صلاح (..) الجماهير مؤذية تحب أوي وتزعل كثيرا، لما هما رافعينه في عنان السماء وهما يسمعوا تصريحات صديقه إنه مش سعيد وزعلان. هل هذا الأمر منطقي!.

وأضاف: أنا لا أتكلم شيء عن أبو تريكة إنما لا بد أنه الذي يخرج على الشاشة يتحمل مسؤولية كلماته ويعمل لها حساب كبير، وأنه يتحدث للملايين حول العالم وليس فقط للأشخاص أمامه داخل الاستيديو التحليلي.

ونقل عن لاعب الإسماعيلي السابق ياسر الشنواني المقيم في لندن إن وسائل الإعلام اهتمت كثيرا بتصريحات أبو تريكة حول محمد صلاح، موضحا أن الأخير بات شخصية عالمية يمكنه التفكير واتخاذ القرار.

وتابع الشنواني مع شلبي: صلاح في ليفربول شيء كبير جدا وأي كلام يقال يؤثر على الجمهور، لافتا إلى أن الكابتن أبو تريكة قد يكون تحدث بحسن نية لكن الظروف الراهنة جعلت الموضوع يصبح كبيرا.

وختم مدحت شلبي: لم أقصد إطلاقا أن أقرص على أبو تريكة، أنا من ملايين المعجبين بفنه الكروي، وقد يكون سخن في الكلام حينما شاهده احتياطي في مباراة ليفربول الأخيرة، الكلمة لازم تطلع بحساب.