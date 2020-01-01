موعد مباراة شباب الجزائر وليبيا والقنوات الناقلة في بطولة أفريقيا للشباب

تونس / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة شباب ليبيا والجزائر والقنوات الناقلة في بطولة شمال أفريقيا 2020 للشباب تحت 20 سنة؛ المؤهلة رسميا إلى تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقررة قريبا.

وقالت المصادر الرياضية إن موعد مباراة شباب الجزائر وليبيا، الساعة الثالثة عصر الإثنين بتوقيت العاصمة الجزائرية وتونس والمغرب، وفي تمام الثانية وفق وقت ليبيا ومصر والأردن والسودان وفلسطين.

وأجرى المنتخبان الليلة، مرانهما الأخير قبل الموقعة المرتقبة في تونس، إذ تدرب المنتخب الليبي للشباب على ملعب شاذلي زويتن بالمنزه، علما أن استاد باردو سوف يستضيف اللقاء دون وجود المشجعين.

القنوات الناقلة لمباراة شباب ليبيا والجزائر:

وحسب المصادر، تنقل مباراة الجزائر وليبيا للشباب عبر قناة ليبيا الرياضية عبر النايل سات ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، علما أنها ستبث عبر وكالة سما الإخبارية هنا بروابط سريعة ومباشرة.

وتغلب منتخب ليبيا قبل مواجهته الثانية في البطولة الأفريقية على نظيره المصري للشباب بهدفين دون مقابل (فوز إداري نتيجة عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين لدى الخصم؛ نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا).

وينتظر المنتخب الليبي مواجهتين قبل ختام الدور الأول من المسابقة، إذ يلعب مع منافسه المغربي للشباب الخميس في الملعب الأولمبي، قبل أن يلاقي تونس مستضيف البطولة الأحد القادم في المكان ذاته.

وتبدو المهمة صعبة أمام الجزائر، إذ اكتفى بالتعادل الإيجابي مع تونس بهدف لمثله، ثم خسر من المغرب الجولة الماضية، علما أن اللقاء الأخير له ضد المنتخب المصري الذي غادر المنافسات وعاد للقاهرة.