  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موعد مباراة شباب الجزائر وليبيا والقنوات الناقلة في بطولة أفريقيا للشباب

الأحد 20 ديسمبر 2020 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة شباب الجزائر وليبيا والقنوات الناقلة في بطولة أفريقيا للشباب



تونس / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة شباب ليبيا والجزائر والقنوات الناقلة في بطولة شمال أفريقيا 2020 للشباب تحت 20 سنة؛ المؤهلة رسميا إلى تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقررة قريبا.

وقالت المصادر الرياضية إن موعد مباراة شباب الجزائر وليبيا، الساعة الثالثة عصر الإثنين بتوقيت العاصمة الجزائرية وتونس والمغرب، وفي تمام الثانية وفق وقت ليبيا ومصر والأردن والسودان وفلسطين.

وأجرى المنتخبان الليلة، مرانهما الأخير قبل الموقعة المرتقبة في تونس، إذ تدرب المنتخب الليبي للشباب على ملعب شاذلي زويتن بالمنزه، علما أن استاد باردو سوف يستضيف اللقاء دون وجود المشجعين. 

القنوات الناقلة لمباراة شباب ليبيا والجزائر:

وحسب المصادر، تنقل مباراة الجزائر وليبيا للشباب عبر قناة ليبيا الرياضية عبر النايل سات ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، علما أنها ستبث عبر وكالة سما الإخبارية هنا بروابط سريعة ومباشرة.

وتغلب منتخب ليبيا قبل مواجهته الثانية في البطولة الأفريقية على نظيره المصري للشباب بهدفين دون مقابل (فوز إداري نتيجة عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين لدى الخصم؛ نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا).

وينتظر المنتخب الليبي مواجهتين قبل ختام الدور الأول من المسابقة، إذ يلعب مع منافسه المغربي للشباب الخميس في الملعب الأولمبي، قبل أن يلاقي تونس مستضيف البطولة الأحد القادم في المكان ذاته.

وتبدو المهمة صعبة أمام الجزائر، إذ اكتفى بالتعادل الإيجابي مع تونس بهدف لمثله، ثم خسر من المغرب الجولة الماضية، علما أن اللقاء الأخير له ضد المنتخب المصري الذي غادر المنافسات وعاد للقاهرة.

#الجزائر #ليبيا #مباراة الجزائر وليبيا #مباراة ليبيا والجزائر #شباب الجزائر #شباب ليبيا #منتخب الجزائر للشباب #منتخب ليبيا للشباب #بطولة أفريقيا للشباب #شباب ليبيا والجزائر #شباب الجزائر وليبيا #القنوات الناقلة

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية تكشف موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية..

تغييرات مفاجئة بقناتي العربية و"mbc".. ما علاقة ابن سلمان؟

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف باقي مستحقات موظفي السلطة ..

صدمة للعالم.. سلالة كورونا الجديدة تخرج عن السيطرة

اسعار العملات مقابل الشيكل

هذه حقيقة سلالة كورونا الجديدة ومدى خطورتها..

سبب وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير الكويت (شاهد)

الأخبار الرئيسية

قطاع غزة المتضرر الأول من تأخره.. قناة 20: السلطة الفلسطينية تسابق الزمن لجلب لقاح كورونا

سفينة البابور

بالفيديو .. ما قصة السفينة اليونانية التي غرقت قبل 47 عام قبالة شاطئ بحر غزة

قناة اسرائيلية تحذر: فقدان السيطرة على كورونا بغزة سيدفع لتصعيد مع إسرائيل

الهيئة الأمريكية للصحة العامة: عملية التطعيم ضد كورونا "ستكون الأكثر تعقيداً في التاريخ تقنيا ولوجستياً"

ترامب

الغارديان: الفلسطينيون والصحراويون وثقوا بالوعود الدولية وتعرضوا للخيانة.. وصفقات "سلام" ترامب مخادعة