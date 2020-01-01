مشاهدة مباراة شباب الجزائر وليبيا بث مباشر .. قناة ليبيا الرياضية

تونس / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة شباب ليبيا والجزائر بث مباشر التي تجري على ملعب هادي النيفر في تونس؛ في إطار مواجهات الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 عاما.

مباراة شباب الجزائر وليبيا مباشر تبث على قناة ليبيا سبورت الرياضية (Libya Sport TV) المرفق ترددها في الأسفل، علما أنها لن تشهد حضور المشجعين إنما أعضاء الفريقين.

وجرت العديد من المواجهات التاريخية بين المنتخبين، علما أن اللقاء الأخير قبل ثلاثة أعوام انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم.

وتشير الأفضلية لصالح منتخب شباب الجزائر، إذ لم يفز المنتخب الليبي سوى مرتين كان آخرها قبل ثماني سنوات بأربعة أهداف نظيفه، سجلها محمد الريشي وإبراهيم الجارحي والفيتوري.

مباراة شباب الجزائر وليبيا مباشر:

وتعذر نقل المباراة الأولى للمنتخب الليبي بسبب الظروف الصعبة التي رافقت لقاء الجولة الأولى ضد شباب مصر، إذ تقرر إلغاء الموقعة بسبب عدم إكتمال عدد لاعبي المنافس.

ويسعى شباب ليبيا إلى تجاوز الجزائر على أمل التأهل إلى الدور المقبل، حيث سادت أجواء من الشد والتعليمات الصارمة خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي جرت الليلة الماضية.

ويملك منتخب شباب ليبيا أسماء واعدة بقوة، إذ من المحتمل أن ينجحوا في الوصول لمرحلة متقدمة عقب المواجهات القادمة أمام المغرب وتونس قبيل ختام منافسات الدور الأول.