هل يتم سجن فضل شاكر 22 سنة وسبب الحكم الكبير ؟

بيروت / سما

كشفت مصادر فنية عربية، يوم الخميس 17 ديسمبر / كانون الأول 2020، حقيقة إمكانية تنفيذ الحكم الذي صدر في لبنان الساعات الماضية، بسجن المطرب اللبناني فضل شاكر 22 سنة.

وقالت المصادر الفنية إن حكم حبس فضل شاكر صدر غيابيا، لكنه قد لا ينفذ، لافتة إلى أن المحكمة العسكرية اللبنانية أصدرت حكمين غيابيين بحقه سابقا ولم يتم تطبيقهما حتى هذه اللحظة.

وقررت المحكمة العسكرية في لبنان، أمس، سجن فضل شاكر 22 سنة؛ بتهمة التدخل بأعمال إرهابية جنائية ارتكبها إرهابيون مع علمه بها من خلال قيامه بتقديم خدمات لوجستية للمنفذين.

وصدر الحكم الأول بحق فضل شاكر عام 2016، إذ قضت المحكمة العسكرية بسجنه 5 سنوات وغرامة 500 ألف ليرة؛ وذلك بتهمة الهجوم على دولة شقيقة في مقابلة تلفزيونية آنذاك.

أما الحكم القضائي الثاني ضد المطرب اللبناني، فقد صدر عن المحكمة ذاتها قبل نهاية عام 2017 بنحو ثلاثة أشهر، إذ قضت بحبسه لمدة 15 سنة مع الشغل؛ في قضية (أحداث عبرا).

يذكر أن فضل عبد الرحمن شمندر شاكر هو مطرب لبناني، كان قد اعتزل الغناء لكنه عاد مُجددا إلى الحياة الفنية التي بدأها وهو في سن الخامسة عشرة عبر الغناء في حفلات عائلية وصغيرة.

ويملك فضل شاكر شعبية واسعة في الوطن العربي، الأمر الذي تؤكده الأرقام التي حققتها الأغنية الجديدة (ابقى قابلني)، إذ شاهدها أكثر من 2 مليون شخص بعد مرور 48 ساعة على إطلاقها.