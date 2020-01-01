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السعودية توافق رسميا على تسجيل لقاح فايزر

الخميس 10 ديسمبر 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية توافق رسميا على تسجيل لقاح فايزر



الرياض/سما/

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الخميس، موافقتها على "تسجيل لقاح "فايزر- بيونتيك" لفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله".

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "قرار الموافقة على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه جاء استنادا إلى البيانات التي تقدمت بها شركة "فايزر" بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليكون أول لقاح تقره السعودية، وتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر البيان أن "عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته، التي أوضحتها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة "لقاح فايزر" من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية".

وبشأن موعد وصول اللقاح والبدء في استخدامه، أوضحت الهيئة، أنه "بناء على الموافقة الصادرة، ستبدأ الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، وستقوم الهيئة بتحليلٍ لعينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته، وسُتعلن وزارة الصحة عن موعد وصول اللقاح وبدء استخدامه بعد استكمال متطلبات الاستيراد".


وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل 141 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 359415 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 6012 حالة.

#السعودية #الهئية العامة للغذاء والدواء السعودية #تسجيل لقاح فايزر بيوتنيك #واس #وزاة الصحة السعودية

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