شاهد .. الفرق بين شعار نادي بيراميدز الجديد والقديم

القاهرة / سما

نشرت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، شعار نادي بيراميدز الجديد؛ وذلك قبل أيام من انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويظهر في شعار نادي بيراميدز أو الأهرام الجديد، ثلاثة أهرام مع خلفية زرقاء اللون بالكامل، فيما كُتب فوقها اسم الفريق بالإنجليزية (pyramids) وأسفلها (football club).

أما شعار نادي بيراميدز القديم الذي تم اعتماده منذ موسم 2018، فقد كان أزرق اللون أيضا لكنه يتضمن صورة أبو الهول بدلا من الأهرامات الثلاثة وأسفله اسم الفريق باللغة الإنجليزية.





وبرز اسم نادي بيراميدز عقب تغيير اسمه من "الأسيوطي" حينما اشتراه المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية قبل نحو موسمين؛ للمنافسات في الدوري المصري.

وأصبح بيراميدز تحت قيادة المستشار آل شيخ أحد أبرز الأندية المنافسة للأهلي والزمالك في البطولة المحلية، حتى تغلب على "نادي القرن" وبات يشكل عقدة بالنسبة له والمنافسين.

واستقطب بيراميدز نخبة من أفضل اللاعبين المصريين والعرب والمحترفين الأجانب، إذ تمكن من حصد المركز الثالث بالدوري المصري ويأمل في الوصول إلى منصات التتويج.





ولم يكتمل حلم آل شيخ، حيث باع نادي بيراميدز إلى رجل أعمال إماراتي واشترى ألميريا الإسباني، وذلك بعد أن قرر الابتعاد عن الساحة الرياضية المصرية والاستثمار في أوروبا.

واقترب بيراميدز تحت قيادة مالكه الجديد من التتويج بالبطولات الأفريقية، لكنه خسر المباراة النهائية في كأس الكونفدرالية أمام فريق حسنية أكادير المغربي في الأنفاس الأخيرة.