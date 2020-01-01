  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شاهد .. الفرق بين شعار نادي بيراميدز الجديد والقديم

الأحد 06 ديسمبر 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. الفرق بين شعار نادي بيراميدز الجديد والقديم



القاهرة / سما

نشرت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، شعار نادي بيراميدز الجديد؛ وذلك قبل أيام من انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويظهر في شعار نادي بيراميدز أو الأهرام الجديد، ثلاثة أهرام مع خلفية زرقاء اللون بالكامل، فيما كُتب فوقها اسم الفريق بالإنجليزية (pyramids) وأسفلها (football club).

أما شعار نادي بيراميدز القديم الذي تم اعتماده منذ موسم 2018، فقد كان أزرق اللون أيضا لكنه يتضمن صورة أبو الهول بدلا من الأهرامات الثلاثة وأسفله اسم الفريق باللغة الإنجليزية.

شعار بيراميدز الجديد

وبرز اسم نادي بيراميدز عقب تغيير اسمه من "الأسيوطي" حينما اشتراه المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية قبل نحو موسمين؛ للمنافسات في الدوري المصري.

وأصبح بيراميدز تحت قيادة المستشار آل شيخ أحد أبرز الأندية المنافسة للأهلي والزمالك في البطولة المحلية، حتى تغلب على "نادي القرن" وبات يشكل عقدة بالنسبة له والمنافسين.

واستقطب بيراميدز نخبة من أفضل اللاعبين المصريين والعرب والمحترفين الأجانب، إذ تمكن من حصد المركز الثالث بالدوري المصري ويأمل في الوصول إلى منصات التتويج.

شعار نادي بيراميدز القديم

ولم يكتمل حلم آل شيخ، حيث باع نادي بيراميدز إلى رجل أعمال إماراتي واشترى ألميريا الإسباني، وذلك بعد أن قرر الابتعاد عن الساحة الرياضية المصرية والاستثمار في أوروبا.

واقترب بيراميدز تحت قيادة مالكه الجديد من التتويج بالبطولات الأفريقية، لكنه خسر المباراة النهائية في كأس الكونفدرالية أمام فريق حسنية أكادير المغربي في الأنفاس الأخيرة.

#بيراميدز #شعار بيراميدز #شعار نادي بيراميدز #شعار بيراميدز الجديد #مصر #الدوري المصري #رمضان صبحي #الأسيوطي #شعار نادي الأهرام #الأهرام #شعار بيراميدز 2020

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الهلال السوداني وفايبرز الأوغندي بث مباشر في أبطال أفريقيا

تردد قناة الملاعب الرياضية السودانية 2020 على نايل سات

اسعار العملات مقابل الشيكل

ملخص نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء محمد بن سلمان سرا

كيف تكتشف الفارق في فقدان حاسة الشم خلال فيروس كورونا والإنفلونزا ؟

شاهد .. مسلسل ضحايا حلال الجزء الأول الحلقة 1 الأولى والثانية 2

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: توقف المختبر المركزي عن اجراء فحوصات كورونا جراء نفاد مواد الفحص

-0--

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة:تسجيل 17 حالة وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1758 حالة

860x484 (2)

الجيش الإسرائيلي: عسقلان ستكون تحت نيران حماس و ستتعرض لضربات قاسية

860x484 (1)

سيتم مراعاة طلبة الثانوية .. تعليم غزة توضح تطورات المسيرة التعليمية ومن سيحصل على اجهزة "التابلت"