موعد برنامج صبايا الخير مع ريهام سعيد 2020 تردد قناة النهار الجديد

القاهرة / سما

أعلنت مصادر إعلامية، عن موعد عرض برنامج صبايا الخير الجديد مع ريهام سعيد عبر شاشة قناة النهار المصرية، بعد انقطاع طويل؛ بسبب مرض المذيعة المصرية خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت المصادر أن موعد برنامج صبايا الخير مع ريهام سعيد يعرض من يوم الإثنين حتى الأربعاء الساعة 09:30 مساءً من خلال قناة النهار الفضائية، حيث تسلط الضوء على كل شيء.

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وتطرح ريهام سعيد في الأيام المذكورة كل الملفات الشائكة بمنظور اجتماعي وتتجاوز الخطوط الحمراء وتجيب على أسئلة الشارع العربي وتساعد الفقراء والمحتاجين والمساكين وغير القادرين.

وعرضت "النهار" الأسبوع الجاري، ثلاث حلقات جديدة من صبايا الخير، إذ ركزت في الأولى على موضوع السعادة في حياة كل إنسان، فيما استضافت في إحداها المطرب الشعبي حمو بيكا.





تردد قناة النهار المصرية:

وحققت الحلقات التي جرى عرضها من صبايا الخير 2020 نسب مشاهدات هي الأعلى للقناة على موقع يوتيوب، إذ عادت ريهام سعيد بقوة لتسلط الأضواء على القضايا الجدلية بجميع مجالات الحياة.

كما أثارت ريهام سعيد في رابع حلقات "صبايا الخير" جدلا واسعا، بسبب حديثها حول قضية صيد الحيوانات في مصر وتصديرها إلى خارج الجمهورية، الأمر الذي دفع القناة للاعتذار إلى المشاهدين.

ويمكن التواصل مع برنامج صبايا الخير والإعلامية ريهام سعيد على الرقم الأرضي المخصص (09009104) والهاتف المحمول (2204)، بينما للمشاهدة على النايل سات ضبط التردد (11785) رأسي.