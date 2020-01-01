معلق وموعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك 2020 والقنوات الناقلة

الرياض / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن موعد مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين 2020 التي تقام دون جمهور على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وذكرت المصادر أن موعد مباراة الهلال والنصر، الساعة 07:45 مساء اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر والكويت والبحرين، 08:48 وفق وقت سلطنة عمان والإمارات.

وينطلق ديربي الرياض في المباراة النهائية المرتقبة، الساعة 06:45 بتوقيت مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا وليبيا والسودان، وفي تمام 05:45 حسب الوقت المحلي في المغرب والجزائر وتونس.

معلق مباراة الهلال والنصر:

ويُبث نهائي كأس الملك 2020 لأول مرة على سبع قنوات سعودية وعربية مختلفة، وهي إلى جانب القناة الرياضية السعودية (أون تايم سبورت، دبي الرياضية، عمان الرياضية، الشارقة وأبو ظبي).

معلق مباراة الهلال والنصر على قناة أون تايم سبورت المصرية (ON Time Sports 1 HD): المعلق بلال علام.

معلق ديربي الهلال والنصر على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD): الملعق فهد العتيبي.

معلق مباراة النصر والهلال على القناة الرياضية السعودية الرابعة (KSA Sports 4 HD): المعلق عبدالله الحربي.

معلق مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك على قناة أبو ظبي الرياضية (AD SPORTS 2 HD) الأولى فارس عوض، الثانية المعلق عصام عبده ومحمد الشامسي.

معلق مباراة النصر والهلال على قناة عمان الرياضية (OMAN SPORTS HD): الملعق أحمد الكعبي.

معلق مباراة الهلال والنصر في النهائي على قناة دبي الرياضية (Dubai Sports 1 HD): المعلق عبدالله السعدي.

معلق مباراة النصر والهلال على قناة الشارقة الرياضية الإماراتية (Sharjah Sport HD): المعلق عبد الحميد الجسمي.

ويحظى ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نهائي كأس الملك باهتمام واسع لدى الجمهور الرياضي في الوطن العربي، إذ يمتلك الفريقين شعبية جارفة؛ على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها "العالمي" بالدوري السعودي.