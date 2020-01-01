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رابط مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في نهائي كأس الملك .. الرياضية السعودية

السبت 28 نوفمبر 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في نهائي كأس الملك .. الرياضية السعودية



الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر في نهائي كأس الملك خادم الحرمين الشريفين الذي يعلق عليه اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 لأول مرة أكثر من ثمانية معلقين باللغة العربية.

رابط مباراة الهلال والنصر مباشر يأتي للمشاهدين عبر قناة الرياضية السعودية الأولى والرابعة بصوت فهد العتيبي وعبدالله الحربي، وأبو ظبي الأولى بتعليق فارس عوض، والثانية عبدالله الشامسي وعصام عبده.

كما تعرض مباراة النصر والهلال مباشرة عبر الشارقة الرياضية بصوت عبد الحميد الجسمي، وعمان سبورت بتعليق أحمد الكعبي، بالإضافة إلى أون تايم سبورت إتش دي للمعلق المميز بلال علام، وغيره.

رابط مباراة الهلال ضد النصر مباشر

ويرجح المراقبون أفضلية الزعيم هذه الليلة، إذ يذكر التاريخ الحقائق والأرقام ويؤكد أن النصر منافس للهلال في النهائيات فقط وليس البطولات، حيث لعبا 10 نهائيات والنادي البطل هو الفائز بكل الأحوال.

ونشرت الرياضية السعودية الناقلة للمباراة، أرقام الموسم الرياضي الجاري 2020 - 2021 بين عدد من لاعبي الفريقين، أبرزهم سباستيان جوفينكو نجم الهلال، وجونزالو مارتنيز مهاجم النصر.

وحسب الأرقام، فقد لعب الموهوب جوفينكو 6 مباريات بمعدل 510 دقيقة وسجل هدفا ونصع 12 فرصة، بينما مارتنيز خاض 4 مواجهات 340 دقيقة وأحرز هدفا وحيدا وصنع لزملائه 14 فرصة محققة.

أما سلمان الفرج فقد لعب 4 مباريات مع الهلال 256 دقيقة، وصنغ ثلاثة فرصة ومرر نحو 216 تمريرة ناجحة، في حين شارك عبد المجيد الصليهم مع النصر 6 مرات وصنع 3 فرص وأدى 224 تمريرة صحيحة.

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