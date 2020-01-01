معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا 2020 بي إن سبورت

القاهرة / سما

كشفت قناة بي إن سبورت الرياضية، عن هوية معلق مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 الذي يجري الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في القاهرة، بحضور عدد محدود من الناديين والجهات الرسمية.

وذكرت أن معلق نهائي أفريقيا 2020 مباراة الأهلي والزمالك هو التونسي عصام الشوالي على قنوات بي إن سبورت الأولى والسابعة (beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 7)، موضحة أنها ليست مفتوحة.

وفي سياقٍ متصل، أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن لقاء نهائي البطولة الأفريقية سوف ينقل مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت إتش دي الأرضية التي تبث على نطاق محافظات مصر بصوت المعلق مدحت شلبي.

غيابات الزمالك والأهلي:

وسادت أجواء من الاستياء لدى مشجعي قطبي الكرة المصرية، لا سيما عقب إعلان نتيجة مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد 19" للاعبي الزمالك والأهلي، التي أقصت أسماء مؤثرة.

وأبرز الغائبين عن الأهلي بسبب كورونا، نجم خط الوسط أليو ديانج "الدبابة" الذي كانت تعول عليه الجماهير كثيرًا إلى جانب الحاوي وليد سليمان الذي يعتبر أفضل لاعب بديل في منافسات الدوري المصري وأفريقيا.

على الجانب الأخرى، صدمت نتيجة المسحة، جماهير الزمالك بشكل أكبر من الأهلي، إذ تأكد غياب محمود الونش أحد أفضل المدافعين في مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى أوباما والجناح المدافع الأيسر عبدالله جمعة.

ويتوقع أن يشاهد الملايين من المشجعين المصريين والعرب، مباراة الزمالك والأهلي عبر "بي إن سبورت" المالك الحصري والوحيد لحقوق نقل جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2020 بما فيها الأدوار الحاسمة والنهائي.