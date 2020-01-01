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القنوات الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2020 مباراة الزمالك والأهلي مجانا

الخميس 26 نوفمبر 2020 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
القنوات الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2020 مباراة الزمالك والأهلي مجانا



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 مباراة الأهلي والزمالك التي تقام على ستاد القاهرة يوم الجمعة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والأردن وفلسطين والسودان.

وقالت إن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي أفريقيا 2020 هي بي إن سبورت الرياضية المدفوعة باشتراك شهري للمشاهدين من جميع الدول العربية والعالم بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

وخصصت "بي إن سبورت" أربع قنوات مُشفرة لنقل مباراة الزمالك والأهلي مباشرة وهي (beIN Sports HD 15 FR، beIN Sports HD 7، beIN Sports Connect، beIN Sports HD 1).

الجدير بالذكر أن ملامح تشكيلة الأهلي والزمالك في النهائي الأفريقي المنتظر، قد اتضحت بشكل كبير، خاصة بعد تأكيد غياب ثلاثة لاعبين أساسيين عن النادي الأبيض، إلى جانب اثنين عن فريق "الشياطين الحمر".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك مجانا:

أما المشجعين في جميع محافظات مصر، يُمكنهم مشاهدة نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك عبر أون تايم سبورت التردد الأرضي (on time sport) بصوت المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى والثانية.

وفي ما يتعلق بالجماهير الفلسطينية، تحديدًا قطاع غزة، يُمكن مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي والاستيديو التحليلي من خلال قناة أمواج الرياضية (amwaj sport) عبر ترددها على النايل سات أو موقعها الإلكتروني.

كما يمكن للمشجعين متابعة نتيجة مباراة نهائي البطولة الأفريقية الأغلى عبر المواقع الرياضية العربية المتخصصة مثل كورة، علما أن قناتي النادي الأهلي والزمالك تعتزمان متابعة النتيجة لحظة بلحظة على الشاشة.

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