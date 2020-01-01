شاهد : تفاصيل سبب وفاة ابن الدكتور الحسن التازي

الرباط / سما

أعلنت وسائل إعلام مغربية، يوم الأحد 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، عن وفاة الشاب رايان ابن الدكتور حسن التازي أحد أشهر وأفضل أطباء الجراحة والتجميل في المملكة المغربية.

وأكدت وسائل الإعلام أن سبب وفاة ابن الدكتور التازي (21 سنة) جاء نتيجة معاناة طويلة الأسابيع الماضية مع مرض فيروس كورونا، حيث نقل إلى المستشفى وقسم العناية المكثفة فيها.

وحسب المصادر نفسها، فإن ابن حسن التازي كان يعاني من أمراض مزمنة سابقا، الأمر الذي أثر بالسلب على رحلة الشفاء من فيروس كورونا الذي فتك به في نهاية المطاف.

ويعتبر الدكتور التازي أحد أمهر أطباء التجميل والتقويم في الدار البيضاء بالمغرب، حيث يمتلك العديد من العيادات والمصحات الطبية الخاصة ويرتادها المواطنون من كل مكان.

وعمل الدكتور التازي على استقبال مرضى كورونا في عياداته الخاصة، في ظل أزمة نقص الأسرة والتجهيزات الطبية في المستشفيات الحكومية المغربية خلال فترة الجائحة الراهنة.

ونعى العشرات من المواطنين والنشطاء والأطباء والمشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي، رايان ابن الدكتور التازي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الليلة، داعية له بالمغفرة والرحمة.

وخيم الحزن الشديد على المنصات الاجتماعية، عقب الإعلان رسميا عن وفاة ابن الدكتور التازي، حيث نشر أصدقاؤه وأفراد عائلته صورًا عديدة له أثناء الدراسة والعمل وفي حياته الطبيعية.