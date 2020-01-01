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فيديو .. حقيقة وفاة الفنان سعيد الناصري

الأحد 22 نوفمبر 2020 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. حقيقة وفاة الفنان سعيد الناصري



الرباط / سما

كشفت وسائل إعلام مغربية، يوم الأحد 22 نوفمبر 2020، حقيقة الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الفنان سعيد الناصري الممثل الكوميدي المعروف.

وأكدت وسائل الإعلام عدم صحة التقارير التي تتحدث عن موت سعيد الناصري، لافتة إلى أنه ما زال يتلقى العلاج تحت المتابعة الطبية المستمرة داخل إحدى المستشفيات المغربية.

وحسب المصادر ذاتها، فقد جرى تشخيص إصابة المخرج سعيد الناصري بفيروس كورونا مؤخرا، فيما نُقل إلى المستشفى وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي بالعناية المركزة.

وبعث سعيد الناصري رسالة وُصفت بأنها مؤثرة من داخل المستشفى عقب إصابته بالفيروس برفقة زوجته وابنته الحامل، موضحا أنه يصارع الموت مع الوباء منذ عدة أيام.

وتداول النشطاء بمواقع التواصل، صورًا تظهر زيارة بعض المقربين للفنان الناصري داخل المستشفى، حيث وجهوا انتقادات لاذعة للزوار؛ بسبب عدم التزامهم بإجراءات الوقاية.

وظهر أحد الأشخاص وهو يضع يده على ظهر سعيد الناصري في المستشفى لكنه لا يرتدي الكمامة بالطريقة السليمة، الأمر الذي ينذر بانتقال عدوى المرض له وجميع مخالطيه.

يشار إلى سعيد الناصري هو مخرج وفنان مغربي يبلغ من العمر 60 عاما، علما أنه اشترك في العديد من الأفلام وكان بطلا فيها لا سيما دوره الكوميدي المعروف "العوني".

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